Εκτέλεση εν ψυχρώ! Οι διαιτητές και το κακό δεύτερο ημίχρονο στέρησαν το τρόπαιο από τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πανηγυρίσει στην Ισπανία τον τρίτο ευρωπαϊκό του τίτλο. Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου ηττήθηκε με 89-74 από την Μπιλμπάο, πληρώνοντας το πολύ κακό της δεύτερο ημίχρονο.

Ακόμα και έτσι, η διαιτησία εφάρμοσε για ακόμα μια φορά διαφορετικά κριτήρια, με μνημειώδη σφυρίγματα στις δύο ρακέτες, γεμίζοντας τους παίκτες του «Δικεφάλου» με φάουλ, πολλά εξ αυτών συζητήσιμα. Έτσι η ομάδα του Χάουμε Πονσαρνάου κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά το FIBA Europe Cup.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ μυαλωμένα στο παιχνίδι και ήλεγχε τον ρυθμό σε όλη την διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου. Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου, με σημείο αναφοράς τον Μπριν Ταϊρί (8π), κρατούσε σταθερά το προβάδισμα που έφτασε μέχρι το +6 (17-23).

Η Μπιλμπάο αντέδρασε στην δεύτερη περίοδο. Οι γηπεδούχοι «χτυπούσαν» σε πολλές περιπτώσεις με τον χειριστή σε καταστάσεις pick and roll, βάζοντας τον Γιαβόρσκι στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ παρά το προσπέρασμα της Μπιλμπάο δεν πανικοβλήθηκε, έβρισκε λύσεις επιθετικά, ο Ντίμσα πετύχαινε μεγάλα σουτ, και οι «Ασπρόμαυροι» πήγαν στα αποδυτήρια με -2 (43-41).

Ακόμα περισσότερο ανέβασε την πίεσή της η Μπιλμπάο στην τρίτη περίοδο. Οι Ισπανοί, με τρομερή ευστοχία στα τρίποντα, προηγήθηκαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (65-53, 2:50). Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την κακή τρίτη περίοδο του ΠΑΟΚ και με μεγάλα σουτ του Νορμάντας και του Χίλιαρντ εκτόξευσαν τη διαφορά, παρά τις προσπάθειες του Ντίμσα. Έτσι, η διαφορά στο φινάλε των 30 λεπτών ήταν πλέον υπέρ τους (70-57).

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με ένα προσωπικό 4-0 σερί από τον Φρέι, ο οποίος… εκτόξευσε τη διαφορά στους 17 (74-57, 8:15) αλλά και ένα απίστευτο σφύριγμα των διαιτητών που απέβαλαν τον Μπέβερλι, με ένα σφύριγμα-μνημείο της αντιμετώπισης που είχε σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης ο ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος» συνέχισε να αντιμετωπίζει σαφές επιθετικό πρόβλημα (σε όλη τη διάρκεια του δευτέρου μέρους) και με έναν πόντο στα πρώτα 4.5 λεπτά της τελευταίας περιόδου, ήταν αδύνατο να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι, μένοντας πίσω με 22 (80-58, 5:36). Ακόμα και στην προσπάθειά του να μαζέψει τη διαφορά, συνάντησε πάλι «μπλόκο» σφυριγμάτων.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74.

