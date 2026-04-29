Οκτώ απρόσμενες τροφές που είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες – Τι να προσέχετε

Αν προσπαθείτε να διατηρήσετε υπό έλεγχο τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας, είναι λογικό να προσπαθείτε να περιορίσετε τις πολλές τροφές με υδατάνθρακες. Όμως αυτές δεν αρχίζουν ούτε τελειώνουν με τα ζυμαρικά, τα ψωμιά και τα γλυκά.

Στην πραγματικότητα, υδατάνθρακες υπάρχουν και σε πολλά τρόφιμα που δεν έχουν καμία σχέση με τα προαναφερθέντα. Να μερικά από αυτά:

Υποκατάστατα γάλακτος

Το γάλα σόγιας και το γάλα αμυγδάλου είναι εξαιρετικές επιλογές για όσους πάσχουν από δυσανεξία στη λακτόζη, έχουν αλλεργία στα γαλακτοκομικά ή απλώς είναι χορτοφάγοι. Ωστόσο αν έχουν γεύσεις, μπορεί να περιέχουν πολλή πρόσθετη ζάχαρη.

Ένα απλό ρόφημα από γάλα αμυγδάλου, π.χ., χωρίς προσθήκη ζάχαρης, έχει μηδαμινούς υδατάνθρακες. Αν όμως έχει γεύση σοκολάτα, μπορεί να έχει περίπου 16 γραμμάρια υδατάνθρακες ανά ποτήρι των 250 ml. Αντίστοιχα, ένα ποτήρι γάλα σόγιας με γεύση βανίλια μπορεί να έχει σχεδόν 15 γραμμάρια υδατάνθρακες.

Γιαούρτι

Το γιαούρτι είναι απαραίτητο για την τροφοδοσία του οργανισμού με ασβέστιο και καλής ποιότητας πρωτεΐνες. Μπορεί επίσης να περιέχει προβιοτικά, που κάνουν καλό στην υγεία του εντέρου.

Ακόμα και λευκό αν είναι όμως μπορεί να περιέχει λίγους υδατάνθρακες. Αν όμως έχει και γεύσεις φρούτων και ζάχαρη, τότε αυξάνονται σημαντικά. Ένα στραγγιστό γιαούρτι λίγων λιπαρών, π.χ., μπορεί να έχει 6 γραμμάρια υδατάνθρακες ανά κεσεδάκι. Το ίδιο γιαούρτι με φράουλες όμως μπορεί να έχει 20 γραμμάρια!

Φασόλια σε σάλτσα ντομάτας

Ένα φλιτζάνι έτοιμα φασόλια (π.χ. γίγαντες) σε σάλτσα ντομάτας μπορεί εύκολα να φτάσει τα 30 γραμμάρια υδατάνθρακες. Ωστόσο τα φασόλια είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες. Ίσως λοιπόν πρέπει να ελέγχετε την ποσότητα που τρώτε σε κάθε γεύμα, ώστε να μην κάνετε εν αγνοία σας υπερκατανάλωση υδατανθράκων.

Σάλτσα ντομάτας

Η τομάτα από μόνη της περιέχει αρκετούς υδατάνθρακες. Μία μέτρια, ωμή τομάτα μπορεί να πλησιάσει ακόμα και τα 4 γραμμάρια. Την ίδια ποσότητα περιέχει και η κλασική πασάτα που βάζουμε στα μαγειρευτά φαγητά.

Αν όμως βάζετε ζάχαρη στις σάλτσες σας, αυξάνετε την συγκέντρωση των υδατανθράκων. Οι, δε, έτοιμες σάλτσες του εμπορίου μπορεί να περιέχουν από 6 γραμμάρια υδατανθράκων και πάνω.

Επομένως να διαβάζετε προσεκτικά τις συσκευασίες. Να έχετε επίσης το νου σας στο αλάτι, γιατί μερικές μάρκες περιέχουν υψηλές ποσότητες (αναγράφεται ως νάτριο). Σε περίπτωση αμφιβολίας, να χρησιμοποιείτε μικρότερη ποσότητα από έτοιμες σάλτσες ντομάτας.

Ντρέσινγκ για σαλάτες

Είτε προτιμάτε την ιταλική, είτε την σος για σαλάτα του Καίσαρα ή την thousand islands για σαλάτα του σεφ, γεγονός παραμένει ότι οι έτοιμες σάλτσες του εμπορίου μπορεί να περιέχουν ζάχαρη. Η περιεκτικότητα ποικίλει αναλόγως με τη μάρκα.

Επομένως να ελέγχετε τις ετικέτες ή να τρώτε μικρές ποσότητες. Ειδάλλως να φτιάχνετε τις δικές σας, χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

Σάλτσα για ψητά κρέατα

Και σε αυτήν την περίπτωση, έχει σημασία η ποσότητα και η μάρκα. Μία κουταλιά της σούπας μπορεί να παρέχει 7 γραμμάρια υδατάνθρακες, αν περιέχει πολλή ζάχαρη. Αν λοιπόν αδειάσετε ένα ολόκληρο μπουκάλι πάνω στο κρέας σας, θα κάνετε υπερκατανάλωση πριν καν αγγίξετε τα συνοδευτικά!

Γλυκά χωρίς ζάχαρη

«Χωρίς ζάχαρη» δεν σημαίνει αυτομάτως «χωρίς υδατάνθρακες». Ένα μπισκότο π.χ. μπορεί να μην περιέχει ζάχαρη, αλλά λόγω των αλεύρων πιθανώς φτάνει τα 60 γραμμάρια υδατανθράκων ανά 100 γραμμάρια τροφίμου.

Επομένως, όταν θέλετε να καταναλώσετε κάτι χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, να διαβάζετε στην συσκευασία του την περιεκτικότητά του σε υδατάνθρακες.

Μπάρες δημητριακών

Ακόμα κι αν έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (high protein) δεν σημαίνει πως αυτομάτως είναι χαμηλών υδατανθράκων. Μία υγιεινή μπάρα (περίπου 40 γραμμάρια) μπορεί να περιέχει και πάνω από 27 γραμμάρια υδατανθράκων. Επομένως και αυτές χρειάζονται προσοχή.

Πηγή: iatropedia.gr