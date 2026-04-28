Basket League: Πρόστιμο από την ΔΕΑΒ στον ΠΑΟΚ για το πανό στο ντέρμπι με τον Άρη

Πρόστιμο ύψος 20.000 επέβαλε η ΔΕΑΒ στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ λόγω της ανάρτησης ενός πανό στο εξ΄ αναβολής ντέρμπι με τον Άρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

  1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) τις Εκθέσεις των δύο (2) Τεχνικών Παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ, από τα οποία προκύπτει ότι, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΟΚ – ΚΑΕ ΑΡΗΣ, στις 15/04/2026, στο κλειστό PAOK SPORTS ARENA, για την 21η αγωνιστική της α΄ φάσης του Πρωταθλήματος Stoiximan GBL της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας ανάρτησαν πανό το οποίο ανέγραφε «Δικαιοσύνη κατά παραγγελία, γεμίσατε την πόλη με κλάψα και με τσάτσους, κάνατε οικογένεια τους μπάτσους », συνοδευόμενο από σκίτσο που εμφανίζει την Υπεύθυνη Επικοινωνίας της ΕΛ.ΑΣ. με μεγάλη μύτη και σκίτσο από ένα εκπρόσωπο της Δικαιοσύνης με αιματοβαμμένα χέρια και τα αρχικά κεφαλαία γράμματα Μ.Γ.Δ. και Α.Ρ.Δ., επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 32/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€). Εφαρμογή του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 5085/2024.

