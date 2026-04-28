Κρήτη: 5χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου – Υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κρήτη, όπου ένα 5χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι την ώρα που βρισκόταν σε πισίνα.

Το 5χρονο παιδάκι τραυματίστηκε νωρίτερα την Τρίτη (28.04.2026) σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο στην Κρήτη. Άμεσα το παιδί μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειου Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί δίνουν «μάχη».

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, πρόκειται για παιδάκι οικογένειας τουριστών που βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές.

Το παιδί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε της προσοχής των γονιών του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το 5χρονο έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.