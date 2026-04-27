Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Υπάρχει μία κόκκινη γραμμή μεταξύ του να ασκούμε κριτική και να προσβάλλουμε ανθρώπους

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε στην εκπομπή “Super Κατερίνα” για τα τηλεοπτικά σενάρια της επόμενης σεζόν, τις συνεργασίες και τα πρόσωπα της επικαιρότητας.

«Συζητήσεις γίνονται απ’ το Πάσχα και μετά, συζητήσεις συνεχίζονται και μέσα στην επόμενη περίοδο. Η απόφαση είναι του καναλιού, και αυτό πρέπει να είναι απολύτως σεβαστό», είπε αρχικά αναφερόμενος στη συνεργασία του με το OPEN.

Για το σχόλιο της Ντέπυς Γκολεμά, απάντησε: «Η αλήθεια είναι ότι μου έκανε εντύπωση αυτό. Προερχόμενα από την κυρία Γκολεμά, σχεδόν σοκαρίστηκα. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Υπάρχει μία κόκκινη γραμμή μεταξύ του να ασκούμε κριτική, καλοπροαίρετη και πάντοτε δεκτή, από ανθρώπους όπως είναι η κυρία Γκολεμά, και του να προσβάλλουμε ανθρώπους».

«Είναι αστείο αυτό, είναι η μέθοδος “Ρουκ Ζουκ”. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Ο Θανάσης και η Νάνσυ έβαλαν τη σφραγίδα τους, ίσως στο πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό προϊόν, ενός σοβιετικού οργανισμού που λειτουργεί με τα χρήματά μας και με τρόπο ο οποίος δεν είναι πάντοτε διαφανής ή ηθικός. Άρα το να ανταμειφθούν από την ελεύθερη αγορά, μου φαίνεται κάτι λογικό», σχολίασε ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος του OPEN για τις εξελίξεις στην ΕΡΤ και τα σενάρια μετακινήσεων.

Τέλος, για τη συνεργασία του Άρη Πορτοσάλτε με τη Μαρία Αναστασοπούλου, είπε: «Καταρχάς δίνω συγχαρητήρια στη Μαρία, που είναι φίλη μου και θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες στην ελληνική τηλεόραση σε αυτό το οποίο κάνει, για τη διαχείριση του Άρη Πορτοσάλτε. Και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, και μέσα στο στούντιο και έξω από το στούντιο».

