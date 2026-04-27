Μαίρη Συνατσάκη: Η Αθηνά Οικονομάκου έκανε πρόβα νυφικού, δεν θέλουμε άλλο παιδί με τον Ίαν Στρατή
Μαίρη Συνατσάκη και Αθηνά Οικονομάκου παραμένουν φίλες και όπως φαίνεται μοιράζονται μυστικά. Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου, η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας αποκάλυψε, πως η φίλη της έκανε πρόβα νυφικού και πως αυτή πήγε πολύ καλά, όπως είπε.
Η Αθηνά Οικονομάκου αναμένεται να παντρευτεί τον Μπρούνο Τσερέλα τον προσεχή Ιούνιο και η Μαίρη Συνατσάκη περιλαμβάνεται στη λίστα των καλεσμένων. «Η πρόβα νυφικού της Αθηνάς πήγε πολύ καλά. Ήμουν στο γραφείο και περίμενα να μας πει πώς πήγε» ανέφερε η 42χρονη.
Μιλώντας για το ενδεχόμενο ενός ακόμη παιδιού, η ίδια αποκάλυψε: «Δεν θέλουμε άλλο παιδί με τον Ίαν Στρατή. Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο στην ηλικία που είμαι για να δοθώ σε ένα ακόμα πλάσμα όπως θέλω εγώ».
Όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής την ρώτησε αν θα έβλεπε την Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Γεροντιδάκη να ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας, η ίδια απάντησε με χιούμορ: «Σταθείτε ρε παιδιά με τα ραψίματα, δεν προλαβαίνω τα καλέσματα».
