Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο τα ξημερώματα

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα, ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε έναν 28χρονο άνδρα υπήκοο Τουρκίας. Περίοικοι αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και μία γυναίκα βγήκε από το σπίτι της και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Τότε ένας από τους δράστες πυροβόλησε στο πόδι τον 28χρονο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με τραύμα στο μηρό στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.