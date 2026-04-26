MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Επικοινωνία Τραμπ – Στάρμερ – Στο επίκεντρο η επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

|
THESTIVAL TEAM

Ο Κιρ Στάρμερ και ο Ντόναλντ Ταμπ συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά την οποία ο βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε «ανακούφιση» που ο αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του είναι σώοι μετά το περιστατικό κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δηλώνει σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Οι ηγέτες συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, δεδομένων των δυσμενών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία και το κόστος ζωής των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως» και μίλησε «για την πρόδο της κοινής πρωτοβουλίας με τον πρόεδρο Μακρόν για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

