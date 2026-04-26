Άγρα Λέσβου: Εξαφανίστηκε 24χρονος κτηνοτρόφος – Η τελευταία επικοινωνία με τη μητέρα του

Αναστάτωση επικρατεί στην Άγρα Λέσβου, έπειτα από την εξαφάνιση ενός 24χρονου κτηνοτρόφου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr, ο 24χρονος επικοινώνησε με τη μητέρα του περίπου στις 20:00, ενημερώνοντάς την ότι βρισκόταν στα ζώα, όπου είχε μεταβεί από τις πρωινές ώρες. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στις αστυνομικές αρχές από τους στενούς συγγενείς του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και διεξάγονται με κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ παράλληλα οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από οικεία πρόσωπα, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του νεαρού.