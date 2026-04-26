MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άγρα Λέσβου: Εξαφανίστηκε 24χρονος κτηνοτρόφος – Η τελευταία επικοινωνία με τη μητέρα του

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση επικρατεί στην Άγρα Λέσβου, έπειτα από την εξαφάνιση ενός 24χρονου κτηνοτρόφου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr, ο 24χρονος επικοινώνησε με τη μητέρα του περίπου στις 20:00, ενημερώνοντάς την ότι βρισκόταν στα ζώα, όπου είχε μεταβεί από τις πρωινές ώρες. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στις αστυνομικές αρχές από τους στενούς συγγενείς του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και διεξάγονται με κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ παράλληλα οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από οικεία πρόσωπα, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του νεαρού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη νεαρός που έκανε βόλτες με κλεμμένη μηχανή

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 26η Απριλίου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ποια δρομολόγια τρένων δεν θα γίνουν από και προς Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ρουμανία: Νέα θραύσματα από drone κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κυπελλούχος Ελλάδας ο ΟΦΗ – Νίκησε τον ΠΑΟΚ στην παράταση και κατέκτησε την κούπα

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Μάνος Νιφλής: Τι μας έχει πιάσει όλους με το infotainment στην ελληνική τηλεόραση;