Δύο μέρες στο Βαρδάρη: Διήμερη δράση από το “Θεσσαλονίκη Αλλιώς” και τον δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η «Θεσσαλονίκη Αλλιώς», το δημιουργικό παιδί της Parallaxi και η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν μια διήμερη δράση στην περιοχή του Βαρδαρίου, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της πόλης και αποκαλύπτονται οι πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες. Το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου επιστρέφουμε στον Βαρδάρη, σε μία ιστορική γειτονιά, για να τη δούμε «αλλιώς» και να βιώσουμε ξανά τις ένδοξες εποχές της.

Τι περιλαμβάνει η δράση:

Πρώτη μέρα

Η αρχή γίνεται το Σάββατο 25 Απριλίου.

Στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. στο φιλόξενο χώρο του Space Lab στην οδό Μοναστηρίου θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά τα σχέδια της ανάπλασης και θα ακολουθήσει συζήτηση, με το βλέμμα στο παρόν, αλλά και το μέλλον της περιοχής Βαρδάρης – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Μια συζήτηση για το αύριο

11:00 – 12:00

Βαρδάρης – Νέος Σιδηροδρομικός σταθμός: καινοτόμες λύσεις για μία κλιματικά ουδέτερη συνοικία.

Έκθεση poster και συζήτηση με ειδικούς εμπειρογνώμονες από ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ και ΑΠΘ για εφαρμογή καινοτόμων λύσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αναπλάσεις με λύσεις βασισμένες στη φύση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να γίνει η περιοχή μία κλιματικά ουδέτερη συνοικία, όπου οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται στο ελάχιστο και αντισταθμίζονται πλήρως.

12:00 – 13.00 Αστικές αναπλάσεις και νέα έργα.

Πάνελ συζήτησης: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης Πρόδρομος Νικηφορίδης, παρουσιάζει και συζητά για τα νέα προγραμματιζόμενα έργα που θα αλλάξουν, συνολικά, την όψη της περιοχής.

13:00 – 14.00 Δίκαιη κοινωνική μετάβαση: πώς δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω, σε μία συνοικία που αλλάζει;

Πάνελ συζήτησης: Είναι εφικτό να πετύχουμε δίκαιη μετάβαση και να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή σε μια περιοχή που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς;

Δεύτερη μέρα

Την Κυριακή 26 Απριλίου στις 12.00 στο πάρκο των Τειχών, στην οδό Παπαρρηγοπούλου, αρχίζει με ξενάγηση η δεύτερη μέρα της δράσης στον Βαρδάρη.

Ο ιστορικός βιωματικός περίπατος θα πραγματοποιηθεί από τις 12.00 μέχρι τις 14.00, με τη βοήθεια των Dot2Dot, που εδώ και 13 χρόνια με τις ξεναγήσεις τους επανασυστήνουν τη Θεσσαλονίκη και δίνουν φωνή στο παρελθόν και το παρόν της πόλης, προσφέροντας ολοκληρωμένες και αυθεντικές εμπειρίες ξενάγησης.

Σε κάθε στάση ομάδες καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με θεατρικά, χορευτικά και μουσικά δρώμενα θα συμβάλλουν στην κατανόηση της σημασίας των σταθμών και του ρόλου που έπαιξαν στην περιοχή. Τα χάνια, οι οίκοι ανοχής, τα σινεμά, τα διανυκτερεύοντα μανάβικα, οι αμερικάνικες αγορές, τα θρυλικά νυχτερινά μαγαζιά που δεν υπάρχουν πια θα εμφανιστούν και πάλι… μπροστά μας μέσα από την αφήγηση.

Συμμετέχουν με performances οι καλλιτεχνικές ομάδες:

Sempreviva, Black out, Prodancers Studio (Moving Shadows και Baddiez), Terpsichorus.

Στην πλατεία Δημοκρατίας στην είσοδο του σταθμού του Μετρό από τις 11.00 π.μ. θα παρουσιάζονται ψηφιακές διαδρομές που αξίζει να επιλέξουμε για λόγους υγείας στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ θα παρουσιάζονται «έξυπνες» εφαρμογές με την ποιότητα του αέρα και τους «πράσινους» τρόπους για να κινηθούμε.

Οι σταθμοί

Μετά την εκκίνηση από το πάρκο των Τειχών, η επόμενη στάση θα είναι στο roof garden του ξενοδοχείου Capsis, στην οδό Μοναστηρίου. Θα μάθουμε την ιστορία από τα παλιά ξενοδοχεία και τα χάνια της περιοχής.

Επόμενος σταθμός η Βίλα Πετρίδη, στην οδό Αναγεννήσεως, όπου θα γνωρίσουμε το πολυπολιτισμικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης.

Μετά θα ανηφορίσουμε ξανά προς ένα κτίριο, όπου οι αφηγήσεις που το συνοδεύουν κρύβουν πολλή συγκίνηση. Ο λόγος για τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, όπου θα τερματιστεί η ξενάγησή μας και θα πληροφορηθούμε πολύ σημαντικά στοιχεία για την ιστορία του.

Η έκθεση φωτογραφίας

Στο σταθμό όμως μας περιμένει και μία έκπληξη. Μέσα στο κτίριο, στο τούνελ που οδηγεί στις αποβάθρες και στην οδό Μαργαροπούλου, θα εγκαινιαστεί έκθεση φωτογραφίας, με εικόνες από την ιστορία του Βαρδάρη, σε επιμέλεια της Λένας Σιμώνη. Η έκθεση θα διαρκέσει για 15 μέρες, μέχρι τις 10 Μαΐου.

Το πάρτι και η προβολή του Σινέ Βίλμα

Επόμενο ραντεβού, μετά το απαραίτητο μεσημεριανό διάλειμμα, στο roof garden του Anatolia Hotel, στην οδό Μίκη Θεοδωράκη (Λαγκαδά) στις 17.00, σε ένα μοναδικό πάρτι, στο οποίο θα απολαύσουμε τις μουσικές των Γιάννη Οικονομίδη, Αλέξανδρου Σπανίδη και Φίλιππου Κωσταβέλη.

Και το φινάλε της διήμερης δράσης μας στον Βαρδάρη θα γραφτεί στην αυλή της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην οδό Σαπφούς 68, στις 20.00. Ξαναζωντανεύει η ιστορία των λαϊκών κινηματογράφων του Βαρδαρίου, με την προβολή του ντοκιμαντέρ Σινέ Βίλμα των Κώστα Μπακιρτζή και Κώστα Σταμούλη. Θα προηγηθεί κουβέντα με τον συγγραφέα Θωμά Κοροβίνη και με τον ταμία του θρυλικού Σινέ Λαϊκόν, Νίκο Σταμούλη.