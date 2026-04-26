Χριστοδουλίδης: Τον Ιούνιο η συμφωνία με τη Γαλλία για παρουσία δυνάμεων στην Κύπρο

Την υπογραφή, εντός Ιουνίου, νέας αμυντικής συμφωνίας Κύπρου – Γαλλίας ανακοίνωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, επιβεβαιώνοντας ότι το κείμενο θα προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος για ανθρωπιστικούς σκοπούς.



Ο Ν. Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί σε υπουργικό επίπεδο και εντάσσεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας με τη γαλλική κυβέρνηση.



Παρουσία για ανθρωπιστικούς σκοπούς

Απαντώντας σε ερώτηση για τη συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας σχετικά με την ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι «εντός Ιουνίου θα υπογραφεί σε υπουργικό επίπεδο μια συμφωνία η οποία θα διαλαμβάνει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος για ανθρωπιστικούς, πάντα, σκοπούς».



Η αναφορά του κ. Χριστοδουλίδη αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος σε επιχειρήσεις εκκένωσης, παροχής βοήθειας και ανθρωπιστικής υποστήριξης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων.



Η ισχυρότερη συνεργασία εντός ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο Κύπρος και Γαλλία υπέγραψαν αναβαθμισμένη στρατηγική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Γαλλία είναι το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει «την πιο ισχυρή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα».



Όπως είπε, η συνεργασία αυτή ξεκινά από τους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο φάσμα σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η Λευκωσία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση με το Παρίσι, καθώς η Γαλλία αποτελεί τη μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Συνέργειες στην αμυντική βιομηχανία

Ο Ν. Χριστοδουλίδης συνέδεσε τη νέα συμφωνία και με την προσπάθεια αξιοποίησης των ευρωπαϊκών εργαλείων χρηματοδότησης στον τομέα της άμυνας, κάνοντας ειδική αναφορά στο πλαίσιο SAFE και στο ποσό του 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει διατεθεί για την Κυπριακή Δημοκρατία.



Σύμφωνα με τον Κύπριο Πρόεδρο, στόχος είναι να υπάρξουν συνέργειες ανάμεσα σε γαλλικές εταιρείες και την κυπριακή αμυντική βιομηχανία, την οποία χαρακτήρισε «πολλά υποσχόμενη». Η αναφορά αυτή δείχνει ότι η Λευκωσία δεν περιορίζει τη συνεργασία με το Παρίσι μόνο στο στρατιωτικό ή επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά επιχειρεί να τη συνδέσει και με την ανάπτυξη εγχώριων δυνατοτήτων στον αμυντικό τομέα.



«Κείμενα ουσίας, όχι επικοινωνίας»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θέλησε να υπογραμμίσει ότι οι συμφωνίες που υπογράφει η Κυπριακή Δημοκρατία με τη Γαλλία δεν έχουν μόνο συμβολικό ή επικοινωνιακό χαρακτήρα.



«Αποδεικνύεται και κάτι άλλο, ότι αυτά που υπογράφουμε δεν είναι απλά κείμενα για να βγει μια φωτογραφία ή να δοθεί επικοινωνιακή διάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «κείμενα ουσίας» τα οποία αποδίδουν στην πράξη.



Ως παράδειγμα έφερε την άμεση αντίδραση της Γαλλίας όταν ζητήθηκε βοήθεια, αλλά και τη συνεχή ενίσχυση των διμερών σχέσεων «σε επίπεδο ουσίας και όχι επικοινωνίας».



Η νέα συμφωνία έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος επιχειρεί να αναβαθμίσει τον ρόλο της ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στην ασφάλεια, την άμυνα, την ανθρωπιστική διαχείριση κρίσεων και τη συνεργασία με χώρες που διαθέτουν πραγματικές δυνατότητες παρέμβασης στην περιοχή.