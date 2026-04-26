Λονδίνο: Νεκρή 32χρονη influencer – Πρώην παίκτρια του X Factor κατηγορείται για τον θάνατό της

Νεκρή είναι η 32χρονη influencer Κλαούντια Ζακρζέφσκα και η πρώην παίκτρια του X Factor Γκαμπριέλ Καρίνγκτον κατηγορείται για τον θάνατό της.

Η Κλαούντια Ζακρζέφσκα, γνωστή ως Klaudia Glam στα social media, έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο κέντρο του Λονδίνου, το οποίο φέρεται πως οδηγούσε η Καρίνγκτον ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 19ης Απριλίου στην περιοχή Σόχο συγκεκριμένα, κοντά σε νυχτερινό κέντρο. Η 32χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Η αστυνομία του Λονδίνου προχώρησε στη σύλληψη της 29χρονης πρώην παίκτριας του μουσικού διαγωνισμού από το Μάντσεστερ, η οποία κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, απλή σωματική βλάβη, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια του τροχαίου τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος φέρει, σύμφωνα με τις Αρχές, «τραυματισμούς που του αλλάζουν τη ζωή».

Μετά τον θάνατο της Ζακρζέφσκα, η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία.

Η Καρίνγκτον είχε γίνει γνωστή το 2013 ως μέλος του συγκροτήματος Miss Dynamix, που συμμετείχε στο «X Factor». Μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες.

