Άρης – Πανιώνιος: Στο “πόδι” το Αλεξάνδρειο για τον Γκάλη – Δείτε βίντεο
Ο Άρης Betsson υποδέχεται τον Πανιώνιο (25/4, 18:15) για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Όπως ήταν γνωστό Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο θα ήταν παρόντες μαζί με τον Ρίτσαρντ Σιάο στην αναμέτρηση, ενώ λίγο αργότερα ανακοινώθηκε και η παρουσία του Νίκου Γκάλη.
Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ ο “Γκάνγκστερ” μπήκε στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο και γνώρισε την αποθέωση από χιλιάδες φίλους των κίτρινων.
Δείτε βίντεο:
— SPORT24 (@sport24) April 25, 2026