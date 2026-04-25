Ο Εμανουέλ Μακρόν γνώρισε τον Πίνατ – Φωτογραφίες από τα χάδια και τα παιχνίδια με τον σκύλο του Κυριάκου Μητσοτάκη

Μέσα στο σοβαρό κλίμα της ημέρας για την υπογραφή των συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας υπήρχαν και οι πιο χαλαρές στιγμές μεταξύ των δύο ηγετών, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμανουέλ Μακρόν.

Χαρακτηριστική στιγμή αυτή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης «σύστησε» τον Εμανουέλ Μακρόν στον «αρχηγό» του Μεγάρου Μαξίμου τον Πίνατ.

Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» τον πρόεδρο της Γαλλίας να χαϊδεύει και να παίζει με τον Πίνατ και να χαμογελάει.

Μετά από τις γλυκές στιγμές με το κατοικίδιο του Μεγάρου οι δύο ηγέτες προχώρησαν στα πιο σοβαρά θέματα και την υπογραφή των συμφωνιών για την «Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία».

