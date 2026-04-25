Ο Εμανουέλ Μακρόν γνώρισε τον Πίνατ – Φωτογραφίες από τα χάδια και τα παιχνίδια με τον σκύλο του Κυριάκου Μητσοτάκη

Μέσα στο σοβαρό κλίμα της ημέρας για την υπογραφή των συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας υπήρχαν και οι πιο χαλαρές στιγμές μεταξύ των δύο ηγετών, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμανουέλ Μακρόν.

Χαρακτηριστική στιγμή αυτή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης «σύστησε» τον Εμανουέλ Μακρόν στον «αρχηγό» του Μεγάρου Μαξίμου τον Πίνατ.

Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» τον πρόεδρο της Γαλλίας να χαϊδεύει και να παίζει με τον Πίνατ και να χαμογελάει.

Μετά από τις γλυκές στιγμές με το κατοικίδιο του Μεγάρου οι δύο ηγέτες προχώρησαν στα πιο σοβαρά θέματα και την υπογραφή των συμφωνιών για την «Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία».

Δείτε φωτογραφίες:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μακρόν σε Μητσοτάκη: Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με τη συμμετοχή του Γρηγόρη Βαλτινού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αττική: Σύλληψη τριών ατόμων για ναρκωτικά στις Αχαρνές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Οι κοπέλες “έδωσαν τον καθ’ ομολογίαν δράστη”, λέει ο δικηγόρος της 20χρονης – Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 4 ώρες πριν

Πλήθος προσκυνητών στον Ταξιάρχη Μανταμάδου – Κορυφώνεται στη Λέσβο το μεγάλο πανηγύρι της πίστης

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Χρήστος Σαπουντζής: Προέρχομαι από μια οικογένεια ανταρτών και άθεων – Είμαι στις διαδηλώσεις από πέντε ετών