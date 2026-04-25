Με ανανεωμένο look η Ιωάννα Μαλέσκου: "Δεν κόβω μόνο το μαλλί αλλά και ανθρώπους και συνθήκες που δεν θέλω στη ζωή μου"

Με ανανεωμένο look εμφανίστηκε η Ιωάννα Μαλέσκου στην εκπομπή της και δήλωσε πως δεν κόβει μόνο τα μαλλιά της αλλά και όλους τους ανθρώπους και τις συνθήκες που δεν θέλει στη ζωή της.

Η παρουσιάστρια βγήκε το Σάββατο 25 Απριλίου στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» με ακόμη πιο κοντά μαλλιά και οι συνεργάτες της δεν το άφησαν ασχολίαστο. Της ανέφεραν πόσο της πάει και πόσο υποστηρίζει τη νέα της εικόνα, ωστόσο αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει με τις τόσες αλλαγές το τελευταίο διάστημα, καθώς έχει αλλάξει και χρώματα τους τελευταίους μήνες, πηγαίνοντας από το ξανθό στο μελαχρινό και αντίστροφα.

Η Ιωάννα Μαλέσκου τότε είπε πως οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εμφάνισή της αλλά και με την προσωπική της ζωή: «Με τις αλλαγές ξέρεις τι γίνεται; Δεν κόβω μόνο το μαλλί αλλά και ανθρώπους και συνθήκες που δεν θέλω στη ζωή μου. Ό,τι δεν λύνεται κόβεται, αγάπη», δήλωσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σαφάρι ελέγχων της ΕΛΑΣ σε νοσοκομεία για παράνομους αποκλειστικούς νοσοκόμους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έπιασε τιμόνι μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ποια δρομολόγια τρένων αναστέλλονται από και προς Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τα ονόματα των Γιάννη Μπουτάρη και Διονύση Σαββόπουλου θα δοθούν σε πάρκα της πόλης – Δείτε σε ποια

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ίθαν Χοκ για τον γάμο της κόρης του Μάγια: Όταν βλέπεις τα παιδιά σου τόσο χαρούμενα, είναι το πιο συγκινητικό πράγμα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ζίβκοβιτς: Να είμαστε ενωμένοι σαν “ένα” – Δεν τα παρατάμε ποτέ