Θεσσαλονίκη: Τα ονόματα των Γιάννη Μπουτάρη και Διονύση Σαββόπουλου θα δοθούν σε πάρκα της πόλης – Δείτε σε ποια

Τα ονόματα του επιχειρηματία, οινοποιού και πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη αλλά και του τραγουδοποιού, συνθέτη και στιχουργού Διονύση Σαββόπουλου αναμένεται να λάβουν δύο πάρκα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Με τον τρόπο αυτό θα τιμηθούν οι δύο προσωπικότητες που έχουν φύγει από τη ζωή.

Ειδικότερα, σε «Πάρκο Γιάννης Μπουτάρης» θα ονομαστεί το πάρκο που βρίσκεται απέναντι από το δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης και περικλείεται από τις οδούς Β. Γεωργίου Α’, 3ης Σεπτεμβρίου και 30ης Οκτωβρίου 1944.

Επιπλέον, το όνομα του Διονύση Σαββόπουλου θα δοθεί στον χώρο πρασίνου που βρίσκεται μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Μαρία Κάλλας.

Οι δύο ονοματοδοσίες βρίσκονται ως θέματα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα συνεδριάσει την Πέμπτη 30 Απριλίου και τις σχετικές εισηγήσεις θα κάνει ο πρόεδρος του Σώματος Σπύρος Βούγιας.

Στην ίδια ατζέντα, προς έγκριση, βρίσκεται και το πάρκο μεταξύ των Γρηγορίου Αυξεντίου – Εμμανουήλ Ξάνθου – Πολυγύρου και Νικολάου Σκουφά ώστε να ονομαστεί σε «Πάρκο φιλίας Ελλάδας – Κύπρου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ