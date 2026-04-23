MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Νίκος Αποστολόπουλος: Πρέπει να κάνω εγχείρηση στον μηνίσκο αλλά δεν δέχομαι να μου βάλουν τιτάνιο

|
THESTIVAL TEAM

Ο Νίκος Αποστολόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, την Πέμπτη, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του Alpha.

Μεταξύ άλλων, δε, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε τόσο στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα όσο και στη διάθεση να αφήσει σύντομα την Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο Νίκος Αποστολόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έχω ένα πρόβλημα στο γόνατο μου, στον μηνίσκο, έχω μια δυσκολία και πρέπει να κάνω μια εγχείρηση. Θα μου βάλουν τιτάνιο αλλά, τώρα, τους είπα ότι δεν δέχομαι το τιτάνιο και θέλω να μου βάλουν πλάκες χρυσού. Έτσι κι αλλιώς, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, θέλω αρκετά σύντομα να φύγω από την Ελλάδα”.

“Όχι, για πάντα αλλά θέλω να περνάω πολύ καιρό στο εξωτερικό. Θέλω να τα πουλήσω όλα και να τελειώνω. Ψάχνω τώρα να πουλήσω και το όνομα μου, να βγάλω μια πιστωτική κάρτα και να γυρνάω τη γη”.

“Ας πάει η Μπέττυ (σ.σ. Μαγγίρα) στο GNTM, ας βάλουν δύο φέτος. Εμένα μ’ αρέσει όταν υπάρχουν δύο άτομα στην παρουσίαση, μιλάνε, ανταλλάσσουν απόψεις, λένε πιο έξυπνα πράγματα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Νίκος Αποστολόπουλος στην κάμερα της καθημερινής εκπομπής του Alpha.

