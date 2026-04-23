Γνωστός παγκόσμιος πρωταθλητής στην Εθνική Οδό μετέφερε 1.150.000 ευρώ σε μετρητά μέσα σε σακούλες σούπερ μάρκετ

Μια μυστήρια υπόθεση ερευνά η αστυνομία, καθώς εντόπισε γνωστό παγκόσμιο πρωταθλητή να οδηγεί στην Εθνική Οδό, μεταφέροντας 1.150.000 ευρώ σε μετρητά μέσα σε σακούλες σούπερ μάρκετ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00, το βράδυ της Τετάρτης στην Εθνική Οδό στο ύψος για το Κιάτο, με το Star να αναφέρει ότι εμπλέκεται πρωταθλητής του τζούντο.

Αστυνομικοί πραγματοποιώντας τυχαίο έλεγχο σταμάτησαν το όχημα και βρήκαν το απίστευτο ποσό μέσα σε σακούλες, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν τον αθλητή στη ΓΑΔΑ.

Εκεί όλο το βράδυ εξετάστηκε από στελέχη της αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τον ίδιο να ισχυρίζεται:

«Μάζεψα αυτά τα χρήματα από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και τα μετέφερα σε άλλον επιχειρηματία στην Πελοπόννησο».

Η αστυνομία τον άφησε προσωρινά ελεύθερο με όρους και πλέον καλείται να αποδείξει αν κατείχε νόμιμα το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Επίσης, σύμφωνα με το Star, η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά στην Πελοπόννησο τον επιχειρηματία που θα λάμβανε τα χρήματα, ενώ εξετάζει τρία σενάρια για την προέλευση των χρημάτων:

Προϊόν εγκληματικής ενέργειας

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τεράστια υπόθεση φοροδιαφυγής