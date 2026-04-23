Καιρός: Ακραία πτώση της θερμοκρασίας μέσα σε λίγες ώρες – Από τους 27 βαθμούς στα χιόνια σε Νύμφαιο και Σέλι

Τεράστια «βουτιά» της θερμοκρασίας μέσα σε λίγες ώρες. Ενώ φαινόταν πως η άνοιξη είχε έρθει για τα καλά, -πολλοί ξεκίνησαν να φορούν κοντομάνικα και να κάνουν τις πρώτες τους βουτιές στην θάλασσα-, μέσα σε λίγες ώρες η θερμοκρασία έπεσε αισθητά με αποτέλεσμα να πέσουν νέα χιόνια.

Μέσα στην «καρδιά» της άνοιξης, το Νύμφαιο και το Σέλι ντύθηκαν ξανά στα «λευκά τους». Ταράτσες σπιτιών, αυλές και προφανώς τα χιονοδρομικά κέντρα «είδαν» ξανά φρέσκο χιόνι, λίγες ημέρες πριν μπει ο Μάιος. Από τους 27 βαθμούς Κελσίου που έφτασε χθες η θερμοκρασία (η ανώτατη στην Ελλάδα), οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών είδαν το θερμόμετρο να φτάνει -1 βαθμό Κελσίου.

Στο Καϊμάκτσαλάν από την άλλη, η θερμοκρασία έφτασε σήμερα τους -4 βαθμούς Κελσίου.

Στους μηδέν βαθμούς ήταν στον Λαϊλιά Σερρών και στο χιονοδρομικό κέντρο στο Σέλι.

Στην Κλεισούρα Καστοριάς, η θερμοκρασία τα ξημερώματα έπεσε στον 1 βαθμό Κελσίου, ενώ στη Φλώρινα και τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής το θερμόμετρο έδειχνε τους 4 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως από αύριο θα ξεκινήσει σταδιακά να ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία, αν και το πρωινό της Παρασκευής θα είναι ιδιαίτερα κρύο.

«Ψήθηκε» το Γαλαξίδι στους 27,3 βαθμούς Κελσίου

Και ενώ σήμερα η θερμοκρασία έχει κάνει απίστευτη «βουτιά», οι χθεσινές τιμές προκαλούν ερωτήματα για το πως θα εξελιχθεί το καλοκαίρι αν από τώρα η θερμοκρασία φτάνει κοντά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η ανώτατη τιμή σημειώθηκε στο Γαλαξίδι με 27,3 βαθμούς Κελσίου και ακολούθησε η Άμφισσα με 27,2 και ο Μυστράς Λακωνίας με 26,5.

Αναλυτικά:

Γαλαξίδι: 27,3

Άμφισσα: 27,2

Μυστράς Λακωνδίας: 26,5

Αιγιές Γυθείου 26,4

Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας: 26,2

Αλικιανάς Χανίων: 26,1

Μονεμβασιά: 25.9

Σπάρτη: 25.8

Σχετικά με τις βροχές, όπως είχαν ενημερώσει οι μετεωρολόγοι, οι ψυχρές αέριες μάζες θα έριχναν κατακόρυφα την θερμοκρασία και θα επηρέαζαν με βροχές και καταιγίδες, κυρίως τα βόρεια.

Σύμφωνα και πάλι με το meteo.gr ο υετός μέχρι και τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης έφτασε τα 23,8 στο Παρανέστι Δράμας, τα 23,2 στη Παραμυθιά Θεσπρωτίας και τα 22,8 στο Στρατώνι Χαλκιδικής.