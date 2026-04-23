Θεσσαλονίκη: “Λειτούργησε άμεσα το σύστημα αυτόματης διακοπής της λειτουργίας”, λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου για τον άστεγο σε απορριμματοφόρο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 46χρονος άστεγος κοιμόταν μέσα σε κάδο και βρέθηκε στην πρέσα του απορριμματοφόρου.

“Πέρασε το απορριμματοφόρο. Στη διαδικασία της ανύψωσης του κάδου ευτυχώς ξύπνησε ο άτυχος συμπολίτης μας, και το καλό είναι ότι λειτούργησε άμεσα το σύστημα αυτόματης διακοπής της λειτουργίας”, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ο πρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης Κώστας Φουντούκης.

Όπως είπε ο ίδιος, “αν ήταν μύλος κι όχι πρέσα, θα είχαμε χειρότερα”.

Ο άνδρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί στο πόδι.