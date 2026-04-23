Θεσσαλονίκη: “Λειτούργησε άμεσα το σύστημα αυτόματης διακοπής της λειτουργίας”, λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου για τον άστεγο σε απορριμματοφόρο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 46χρονος άστεγος κοιμόταν μέσα σε κάδο και βρέθηκε στην πρέσα του απορριμματοφόρου.

“Πέρασε το απορριμματοφόρο. Στη διαδικασία της ανύψωσης του κάδου ευτυχώς ξύπνησε ο άτυχος συμπολίτης μας, και το καλό είναι ότι λειτούργησε άμεσα το σύστημα αυτόματης διακοπής της λειτουργίας”, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ο πρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης Κώστας Φουντούκης.

Όπως είπε ο ίδιος, “αν ήταν μύλος κι όχι πρέσα, θα είχαμε χειρότερα”.

Ο άνδρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί στο πόδι.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ζελένσκι: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν, υπάρχει κίνδυνος στην εξασφάλιση συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας από τις ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Δύο νεκροί σε ρωσική πόλη μετά την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας που χτυπήθηκε από ουκρανικό drone

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Η Ουκρανία ζήτησε από την Τουρκία να φιλοξενήσει συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν για επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 18 ώρες πριν

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το “ύστατο χαίρε” στον σπουδαίο ηθοποιό Στέφανο Ληναίο

ΧΑΛΑΡΑ 11 ώρες πριν

Πατάτε “αναβολή” στο ξυπνητήρι σας κάθε πρωί; Τι πρόβλημα υπάρχει, σύμφωνα με μία ειδικό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Σοκ στην Κρήτη: Δολοφονημένη με τραύμα από καραμπίνα μέσα στο αυτοκίνητό της βρέθηκε η 43χρονη Ελευθερία