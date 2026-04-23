Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα τα παραδοσιακά πανηγύρια του Αγίου Γεωργίου σε Ασβεστοχώρι και Πανόραμα – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Με λαμπρότητα και σε πανηγυρικό κλίμα, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη τιμά και φέτος τη Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις, που αποτελούν θεσμό για την περιοχή, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, σε συνεργασία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουρισμού με τις Ενορίες και τα Τοπικά Συμβούλια των Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ασβεστοχωρίου και Πανοράματος.

Τα παραδοσιακά πανηγύρια, με πατροπαράδοτα εθιμικά δρώμενα, αναμένεται να συγκεντρώσουν και φέτος πλήθος πιστών, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τις χριστιανικές και λαϊκές παραδόσεις.

«Οι γιορτές των Αγίων του ευλογημένου τόπου μας είναι οι στιγμές που η πίστη συναντά την παράδοση. Τιμούμε τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο, διατηρώντας ζωντανά τα έθιμα που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Διαφυλάσσουμε τις πολιτισμικές μας ρίζες ως πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, γιατί μέσα από τα έθιμά μας θωρακίζουμε την ταυτότητα και τη συνοχή μας. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί!», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονία, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων – Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Ασβεστοχώρι στις 11:00 μ.μ.

Περιφορά – λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου με κατάληξη στον αύλειο χώρο των

Δημοτικών Σχολείων του Ασβεστοχωρίου

Ασβεστοχώρι στις 12:00 μ.μ.

Παραδοσιακό Πανηγύρι με κουρμπάνι στον αύλειο χώρο των Δημοτικών Σχολείων Ασβεστοχωρίου

Πανόραμα στις 6:30 μ.μ.

Παραδοσιακό Πανηγύρι στον αύλειο χώρο του Πέτρινου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος