Έκτακτη ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σχετικά με το gov.gr wallet

THESTIVAL TEAM

Μία αναβάθμιση στην εφαρμογή του gov.gr wallet οδήγησε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να εκδώσει ανακοίνωση με έκτακτη ενημέρωση προς τους φίλους της ομάδας που εξασφάλισαν εισιτήριο για τον σημερινό τελικό με την Μπιλμπάο.

Μέσα από αυτήν ζητά να κάνουν άμεσα ενημέρωση της εφαρμογής, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα κατά την είσοδο τους στο “PAOK Sports Arena”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Παρακαλούνται όλοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για τον σημερινό τελικό του FIBA Europe Cup, ΠΑΟΚ – Bilbao, να ανοίξουν την εφαρμογή GOV. GR WALLET και να κάνουν ΑΜΕΣΑ την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση, για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.

Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται το εισιτήριό τους να φαίνεται ως μη έγκυρο.

Διευκρινίζεται ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν εμπλέκεται και δεν έχει καμία ευθύνη για αυτή τη διαδικασία, ωστόσο είναι απαραίτητο να την ακολουθήσουν όλοι οι φίλαθλοι για την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα είσοδό τους στο γήπεδο».

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

