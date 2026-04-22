MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν όσο συνεχίζεται ο αμερικανικός αποκλεισμός, δήλωσε ο Μπαγέρ Γαλιμπάφ

|
THESTIVAL TEAM

Το Ιράν αποκλείει το ενδεχόμενο να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, όσο παραμένει σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Ο Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η πλήρης κατάπαυση του πυρός έχει νόημα μόνο εφόσον δεν παραβιάζεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι «αδύνατον» με μια τέτοια «κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράκ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ είπε ότι «εκτιμά» τις προσπάθειες που καταβάλλει το Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός που αποφασίστηκε μονομερώς από την Ουάσιγκτον.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με το αίτημα των Πακιστανών μεσολαβητών για παράταση της εκεχειρίας –που το αποδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη λήξη της– ο εκπρόσωπος περιορίστηκε να χαιρετίσει τις προσπάθειες του Πακιστάν και υπογράμμισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία λαμβάνει «τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια» της χώρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

ΗΠΑ- Ιράν: Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαρίφ χαιρετίζει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μέχρι νεοτέρας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ηρακλής: Νέα ενημέρωση της ΠΑΕ για τα εισιτήρια διαρκείας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Πώς η κυβέρνηση μοιράζει το υπερπλεόνασμα των 500 εκατ. ευρώ – Η εξειδίκευση των οχτώ νέων μέτρων για παιδιά, δανειολήπτες και επιχειρήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Στο 24,6% η ΝΔ και στο 10% το ΠΑΣΟΚ – Τι απαντούν οι πολίτες για τα “κόμματα” Τσίπρα, Καρυστιανού και πρόωρες εκλογές

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ζελένσκι: Ζητά την επανάληψη των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Έχουμε λάβει πίσω 120 εκατ. από επιχειρήσεις που πήραν χρήματα και δεν έκαναν επενδύσεις