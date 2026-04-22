Πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικά πυρά ανοικτά του Ομάν

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε ότι έλαβε πληροφορίες για «συμβάν» 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο κυβερνήτης πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων —χωρίς να διευκρινίζεται η σημαία ή η χώρα στην οποία ανήκει— ανέφερε ότι περιπολικό των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, άνοιξε πυρ προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου.

Όπως επισημαίνει το UKMTO, δεν εκδηλώθηκε φωτιά στο σκάφος και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.

Ομάν

