Σοκ στον ΠΑΟΚ: Θλάση δεύτερου βαθμού ο Γιακουμάκης, χάνει το τέλος της σεζόν
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τους Αλεξάντερ Γερμέγεφ και Ανέστη Μύθου θα έχει για επιλογές στην επίθεση ο Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας betsson αλλά και μέχρι το φινάλε των playoffs της Super League, αφού ο Γιώργος Γιακουμάκης βγήκε νοκ-άουτ.
Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε ένα σημαντικό πλήγμα στο φινάλε της σεζόν, αφού ο Γιώργος Γιακουμάκης υπέστη θλάση β’ βαθμού, κάτι που σημαίνει ότι η αγωνιστική χρονιά τελειώνει πρόωρα για τον Έλληνα επιθετικό.
Την ίδια ώρα, ο Ντέγιαν Λόβρεν αποκόμισε ένα διάστρεμμα από το ντέρμπι με την ΑΕΚ και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά. Αναφορικά με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο Βούλγαρος εξτρέμ συνεχίζει με θεραπεία το πρόγραμμά του.
- Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
- ΚΚΕ: Η 21η Απριλίου αποδεικνύει ότι η καπιταλιστική εξουσία δεν διστάζει να εναλλάσσει τις πολιτικές μορφές της
- Ο “Μαραθώνιος της Ιστορίας” υποδέχεται δρομείς από όλο τον κόσμο! Στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο το Κέντρο Εγγραφών