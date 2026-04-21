Η Ζήνα Κουτσελίνη κατέρρευσε με λυγμούς στον αέρα: “Ψάχνατε να φάτε έναν άνθρωπο και διαλέξατε εμένα”

Τα 56α της γενέθλια γιόρτασε στο πλατό της εκπομπής της η Ζήνα Κουτσελίνη το μεσημέρι της Τρίτης (21/04).

Με δάκρυα στα μάτια η παρουσιάστρια του STAR δέχθηκε ευχές από αγαπημένα της πρόσωπα, φίλους και συνεργάτες, ενώ αρκετοί ήταν και εκείνοι που της έκαναν έκπληξη μέσα από τηλεφωνικές και ζωντανές συνδέσεις.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της με τον αγαπημένο της φιλόλογο από τον Βόλο, κύριο Νίκο Σπανό, “λύγισε” ξεσπώντας σε κλάματα για την αγάπη και τη στήριξη που έχει λάβει από εκείνον, ενώ δεν δίστασε να εκφράσει και τα παράπονά της για όσα αρνητικά έχουν γραφτεί κατά καιρούς για εκείνη.

«Κύριε Σπανέ, αν μπορώ κάτι να πω, εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Γιατί με εσάς καθηγητές μπόρεσα να βρω τη χαραμάδα, για να βγω στο φως. Δεν ήταν εύκολα. Κι αυτή η δύναμη που έδειχνα… ήταν μισή αληθινή και μισή ψεύτικη», είπε συγκινημένη η Ζήνα Κουτσελίνη.

«Είναι πολύ τιμητικό για έναν άνθρωπο που είναι μπροστά στο “γυαλί”, να βγαίνει ο καθηγητής που κάποτε πίστεψε, διαφώνησε και να μοιράζεται κομμάτια. Γιατί τότε εγώ πήγαινα στο σχολείο, έμενα μόνη μου από 13 ετών. Έπαιρνα αυτή τη σάκα και πήγαινα κι έβγαζα μια δύναμη. Αλλά δεν ήταν πάντα! Και γι’ αυτό καμιά φορά, όταν με αδικείτε, σιωπώ. Γιατί δεν θέλω να δακρύσω!», συνέχισε η παρουσιάστρια εμφανώς φορτισμένη.

«Γιατί να θυμάστε -και σας το λέω αυτή τη μέρα των γενεθλίων μου- ότι στη γνωστή υπόθεση με την κακοποίηση με αδικήσατε. Ανθρώπινα με αδικήσατε! Αλλά το καταλαβαίνω. Ψάχνατε να “φάτε” έναν άνθρωπο και διαλέξατε εμένα! Αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα γράψει η ιστορία κάποια στιγμή. Αλλά είναι σημαντικό σήμερα να ξέρεις να λες αυτό που νιώθεις. Αυτό που αισθάνεσαι και αυτό που πιστεύεις.

Γιατί ως παιδί κακοποιημένο, με κακοποιήσατε -και σας το λέω ανοιχτά σήμερα στα 56 μου χρόνια! Αλλά εκείνο το παιδί που πήγαινε στο σχολείο κακοποιημένο κάποτε και μπορέσατε σ’ αυτό το κακοποιημένο παιδί να του βάλετε το μαχαίρι στην καρδιά και να πείτε ότι υποστήριξα έναν κακοποιητή!», κατέληξε η Ζήνα Κουτσελίνη με δάκρυα στα μάτια.