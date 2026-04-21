Ανδρομάχη: Όταν έφευγα από τις ζωές κάποιων, έβλεπα να καταστρέφονται μετά, όχι επειδή το ευχήθηκα

Η Ανδρομάχη παραχώρησε πριν από λίγες ημέρες συνέντευξη στο vidcast «Daily Kous Kous» και μεταξύ άλλων απάντησε σε Q&A για τις σχέσεις. Η τραγουδίστρια ανέφερε πως είδε ανθρώπους να πληγώνονται μετά την απομάκρυνση από κοντά της. Παραδέχτηκε πως έτυχε να πληγωθεί και η ίδια. Ποτέ, όπως είπε, δεν επιδίωξε να φέρει σε δύσκολη θέση κάποιον άνθρωπο.

Η Ανδρομάχη ανέφερε πως είδε ανθρώπους που υπήρξαν στη ζωή της, μετά την απομάκρυνσή τους από εκείνη, να βιώνουν καταστροφικές όπως είπε καταστάσεις.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok του Superfm_radio, η Ανδρομάχη αναφέρει: «Όταν έφευγα από τις ζωές κάποιων ανθρώπων έβλεπα λίγο να καταστρέφονται μετά, όχι επειδή το ευχήθηκα, αλλά συνέβαινε, δεν ξέρω γιατί. Δεν φταίω εγώ. Πληγώθηκαν, αλλά όχι από εμένα».

Η τραγουδίστρια που είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Λιβάνη πρόσθεσε στη συνέντευξη πως: «Και εγώ έχω πληγωθεί».