MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης, πολύ σύντομα οι ανακοινώσεις

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, τονίζοντας πως οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται πολύ σύντομα, ενδεχομένως και αύριο (22/4).

Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», εξέφρασε αισιοδοξία σχετικά με το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο. «Υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης άμεσα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για νέα θετικά μέτρα, ενδεχομένως και αύριο [….]. Επειδή δεν έχουμε τελική εικόνα για το πλεόνασμα, δεν έχουν κλειδώσει και τα μέτρα», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο μιλώντας για τις άρσεις ασυλίας «γαλάζιων» βουλευτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Οι βουλευτές οι ίδιοι έχουν ζητήσει την άρση για να αποδείξουν την αθωότητά τους […]. Από εκεί και πέρα οι βουλευτές θα ψηφίσουν και θα αποφασίσουν» και συμπλήρωσε: «Οι τυχόν διαφοροποιήσεις στην αυριανή ψηφοφορία δεν θα παράξουν πολιτικό αποτέλεσμα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

