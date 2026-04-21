Εκδήλωση με τίτλο “Ο Εγκέφαλος Αλλιώς: Νέες Προσεγγίσεις στην Κατανόηση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς” σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει εκδήλωση λόγου με τίτλο «Ο Εγκέφαλος Αλλιώς: Νέες Προσεγγίσεις στην Κατανόηση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς» την Τρίτη 21 Απριλίου 2026.

Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» (Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄1), θα μιλήσουν οι:

Δρ. Αλέξανδρος Ψυχογιός , Καθηγητής Διεθνούς Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Loughborough (Loughborough Business School) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας «Εργασία και Οργανισμός» (Work & Organisation).

Δρ. Νικόλαος Δημητριάδης,

Καθηγητής Επαγγελματικής Πρακτικής (Professor of Practice) στο University of York Europe Campus, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης και στέλεχος της EY Ελλάδος.

Η ομιλία εστιάζει στην παρουσίαση βασικών εννοιών της εξελικτικής ψυχολογίας και της νευροεπιστήμης, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://thessaloniki.gr/?p=1295374