Εκδήλωση με τίτλο “Ο Εγκέφαλος Αλλιώς: Νέες Προσεγγίσεις στην Κατανόηση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς” σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει εκδήλωση λόγου με τίτλο «Ο Εγκέφαλος Αλλιώς: Νέες Προσεγγίσεις στην Κατανόηση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς» την Τρίτη 21 Απριλίου 2026.
Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» (Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄1), θα μιλήσουν οι:
- Δρ. Αλέξανδρος Ψυχογιός, Καθηγητής Διεθνούς Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Loughborough (Loughborough Business School) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας «Εργασία και Οργανισμός» (Work & Organisation).
- Δρ. Νικόλαος Δημητριάδης,
Καθηγητής Επαγγελματικής Πρακτικής (Professor of Practice) στο University of York Europe Campus, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης και στέλεχος της EY Ελλάδος.
Η ομιλία εστιάζει στην παρουσίαση βασικών εννοιών της εξελικτικής ψυχολογίας και της νευροεπιστήμης, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://thessaloniki.gr/?p=1295374
