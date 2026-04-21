Κοινωνικός Τουρισμός: Ανοίγει από σήμερα η πλατφόρμα των αιτήσεων – Οι δικαιούχοι

Ξεκινάει από σήμερα Τρίτη 21 Απριλίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, το οποίο προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών διακοπών, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων, ενώ έως και το Σάββατο 25 Απριλίου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους ανεξαιρέτως.

Το πρόγραμμα αφορά περίπου 300.000 δικαιούχους, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών (αιτήσεις, αξιολόγηση, ενστάσεις και οριστικά αποτελέσματα) ώστε οι επιταγές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Τα 300.000 vouchers είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ και το καθένα αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό αριθμό. Σε σχέση με το πρόγραμμα του 2025, οι πολύτεκνες οικογένειες εισέρχονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα ΑμεΑ, ενώ οι ανάδοχες μητέρες εντάσσονται πλήρως στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελούμενων στους προορισμούς της επιλογής τους ορίζεται από μία έως 6 διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:

Των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου και Ρόδου όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις

Των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, των Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις

Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ και άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α..

Για τους δικαιούχους όλων των κατηγοριών, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Ως ωφελούμενοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, μέσω του voucher που χορηγεί η ΔΥΠΑ ορίζονται:

Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών

Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως

Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους

Οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελούμενων που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, όπως η δημόσια πρόσκληση ορίζει

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Στις περιοχές Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας, η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο.

Πώς θα βρείτε καταλύματα

Η διαδικασία επιλογής καταλύματος γίνεται απλά και ψηφιακά

Μητρώο Παρόχων: Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι εισέρχονται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ για να συμβουλευτούν το «Μητρώο Παρόχων».

Αναζήτηση: Μπορούν να φιλτράρουν τα αποτελέσματα ανά περιοχή και τύπο καταλύματος (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ).

Επικοινωνία: Αφού οι δικαιούχοι βρουν το κατάλυμα που τους ενδιαφέρει, επικοινωνούν απευθείας με τον ιδιοκτήτη/ξενοδόχο για να επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητα και να κάνουν την κράτηση.

Ενεργοποίηση Voucher: Κατά την άφιξη, οι ωφελούμενοι επιδεικνύουν τον μοναδικό αριθμό της επιταγής τους.