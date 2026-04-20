MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου ζητά την άρση της ασυλίας του με υπόμνημα στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την άρση ασυλίας του ζητά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου σε υπόμνημα που κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, δηλώνοντας πως δεν «εκτέλεσε ουδεμία παράνομη πράξη».

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή του αναφέρει πως «σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη, ούτε στράφηκα εναντίον των συμφερόντων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τονίζει ωστόσο επίσης: «δηλώνω απερίφραστα την επιθυμία μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου, προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται ζήτημα ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, με αφορμή μία πράξη που δεν συντελέστηκε», ενώ τέλος καλεί την επιτροπή να αποδεχθεί αυτή τη δήλωση, προκειμένου να επιταχυνθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Η δήλωση του Τάσου Χατζηβασιλείου

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σχετικά με το υπ’ αριθμόν 475Β/16.04.2026 έγγραφό σας, σύμφωνα με τα άρθρα 62 του Συντάγματος και 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, δηλώνω ότι στη σχετική εισερχόμενη προς εμένα τηλεφωνική επικοινωνία, κινήθηκα αποκλειστικά στα όρια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων και υποχρεώσεων.

Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη, ούτε στράφηκα εναντίον των συμφερόντων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για υπόθεση μεταβίβασης αγροτικών δικαιωμάτων μεταξύ συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνης της συζύγου). Το ανωτέρω νόμιμο αίτημα κατατέθηκε από τους ενδιαφερομένους σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και, τελικώς, απορρίφθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έτερον ουδέν.

Επιπλέον, στο ίδιο το κείμενο της σχετικής δικογραφίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή, αναφέρεται επί λέξει ότι δεν στοιχειοθετείται, έστω και σε μορφή απόπειρας, αδίκημα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων, ενώ προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν έχω ουδεμία σχέση με τις παράνομες ενέργειες που είχαν λάβει χώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις οποίες διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Παρ’ όλα αυτά, δηλώνω απερίφραστα την επιθυμία μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου, προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται ζήτημα ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, με αφορμή μία πράξη που δεν συντελέστηκε. Με δεδομένη την εγκυμοσύνη της αιτούσας και την κατάθεση όλων των σχετικών νομίμων ιατρικών πιστοποιητικών στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις, είναι σαφές ότι τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της.

Παρακαλώ όπως αποδεχθείτε αυτή τη δήλωση, προκειμένου να επιταχυνθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Άρση ασυλίας Τάσος Χατζηβασιλείου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

