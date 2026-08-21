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Συναγερμός στο Λιμενικό: Εντοπίστηκε οστό μέσα στην θάλασσα στην Κίμωλο

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Συναγερμός σήμανε στην Κίμωλο μετά τον εντοπισμό ενός οστού στη θαλάσσια περιοχή «Δέκας-Ελληνικά» του νησιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας(17/8). Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία, με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, πραγματοποίησαν έρευνα στον βυθό.

Κατά την επιχείρηση, το οστό εντοπίστηκε και περισυνελέγη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για οστό που προσομοιάζει με τμήμα κάτω άκρου, ενώ αναμένεται να αποσταλεί στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία για περαιτέρω εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευσή του.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει ο Λιμενικός Σταθμός Κιμώλου.

Κίμωλος

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