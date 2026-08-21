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Χατζηδιάκος: Παιχνίδι ζωής ή θανάτου η ρεβάνς

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Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με τη Μπραν στην Τούμπα και θα πρέπει να ψάξει την πρόκριση στη Legaue Phase του Conference League στη Νορβηγία την επόμενη Πέμπτη.

Μετά τον αγώνα ο Παντελής Χατζηδιάκος σχολίασε την απόδοση της ομάδας του αλλά μίλησε και για το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Οι δηλώσεις του Χατζηδιάκου

Για την ρεβάνς: «Είναι όλα ανοιχτά για το δεύτερο παιχνίδι. Είναι μια δύσκολη έδρα, έχω ξαναπαίξει εκεί και την γνωρίζω. Κρατάμε τα θετικά αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε. Δεν μετράει ο τρόπος, μετράει να βρεθούμε στην League Phase.

Η ομάδα είναι έμπειρη και γνωρίζει ότι κάποια παιχνίδια μέσα στη σεζόν θα είναι πιο βαριά από τα άλλα, είναι ζωής ή θανάτου. Το παιχνίδι της Πέμπτης είναι ένα τέτοιο».

Για την μεταγραφή Κωνσταντέλια: «Γνωρίζουμε την κατάσταση, είναι σημαντικό ο κόσμος να είναι δίπλα μας. Έφυγε ένας παίκτης που ήταν για χρόνια στην ομάδα, τον αγαπήσαμε και τον ξέρω από την Εθνική. Πρέπει να καλύψουμε το κενό του, όσο δύσκολο και αν είναι».

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