Κύπρος: Παράτησε μόνη την 11χρονη κόρη του και ταξίδεψε στην Αλβανία για ποδοσφαιρικό αγώνα

Σοβαρή υπόθεση παραμέλησης ανηλίκου διερευνά η Αστυνομία στην Κύπρο, μετά τον εντοπισμό ενός 11χρονου κοριτσιού, το οποίο φέρεται να είχε αφεθεί μόνο του στο σπίτι για δύο ημέρες.



Η Αστυνομία ενημερώθηκε αργά χθες το βράδυ και μέλη της μετέβησαν στην κατοικία της οικογένειας.



Εκεί εντόπισαν την 11χρονη χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα.

Ταξίδεψε για ποδοσφαιρικό αγώνα

Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν το κορίτσι πού βρισκόταν ο πατέρας του, εκείνο φέρεται να απάντησε ότι είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα και απουσίαζε τις δύο τελευταίες ημέρες.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διερευνώνται, ο πατέρας είχε μεταβεί στην Αλβανία για τον εκτός έδρας αγώνα της Πάφου FC με την Ντινάμο Σίτι.



Η αναμέτρηση διεξήχθη χθες το βράδυ στο Ελμπασάν, για τα πλέι οφ του UEFA Conference League. Η κυπριακή ομάδα είχε οργανώσει επίσημη εκδρομή φιλάθλων με αναχώρηση από την Πάφο στις 19 Αυγούστου.

Υπό κρατική προστασία

Για την υπόθεση ενημερώθηκαν αμέσως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίες ανέλαβαν την προστασία και τη φροντίδα του παιδιού.



Η Αστυνομία διερευνά σε βάρος του πατέρα υπόθεση κακομεταχείρισης παιδιού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί εάν έχει επιστρέψει στην Κύπρο ή εάν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του.