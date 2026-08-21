Σε ετοιμότητα η πυροσβεστική λόγω καύσωνα: 110 drones σε 24ωρη επιτήρηση για το κίνδυνο φωτιάς

Οι μέρες που έρχονται είναι δύσκολες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων με την Πυροσβεστική να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τη χαμηλή σχετική υγρασία και την αυξημένη ξηρότητα της καύσιμης ύλης, μπορούν να ευνοήσουν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών σύμφωνα με όσα είπε στο στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

Ανέφερε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη.

Συνολικά 110 drones επιτηρούν σε 24ωρη βάση ευαίσθητες και νευραλγικές περιοχές της χώρας ανάμεσά τους και δασικά οικοσυστήματα. Τα drones μπορούν να εντοπίζουν πυρκαγιές, θερμές εστίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συμβάλλουν στον εντοπισμό πιθανών δραστών.

«Θέλουμε να εμπεδώσουμε την κουλτούρα ασφάλειας στην ύπαιθρο», τονίστηκε χαρακτηριστικά, καθώς η πρόληψη αποτελεί συνολική προσπάθεια στην οποία πρέπει να συμμετέχουν οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι ίδιοι οι πολίτες.

Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση.

Βασική προτεραιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος εξακολουθεί να αποτελεί η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας. Σε δεύτερο επίπεδο τίθεται η προστασία των περιουσιών, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος και του εθνικού πλούτου.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην περαιτέρω ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αλλά και των 37 ειδικών κλιμακίων που έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα τη διερεύνηση περιστατικών εμπρησμού.

Η εξιχνίαση τέτοιων υποθέσεων αποτελεί μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία, καθώς η ίδια η πυρκαγιά, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες και κυρίως τους ισχυρούς ανέμους, μπορεί να αλλοιώσει, να καταστρέψει ή ακόμη και να εξαφανίσει σημαντικά στοιχεία και αποδεικτικά ευρήματα.

Παρά τις δυσκολίες, η αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης και των διαδικασιών διερεύνησης έχει οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των συλλήψεων για υποθέσεις εμπρησμού. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η επιτυχία της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αποτυπώνεται στον αριθμό των συλλήψεων, αλλά πρωτίστως στη μείωση των πυρκαγιών και στην αποτελεσματικότερη πρόληψή τους.