Κίνα: Δεκάδες “φίδια” βρέθηκαν ελεύθερα σε συρμό του μετρό – Δείτε βίντεο

Μια απρόσμενη σκηνή εκτυλίχθηκε σε συρμό του μετρό στη Ναντζίνγκ της Κίνας, όταν δεκάδες πλάσματα που έμοιαζαν με φίδια άρχισαν ξαφνικά να σέρνονται στο πάτωμα του βαγονιού.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας επιβάτης σκόνταψε και ο πλαστικός κουβάς που μετέφερε ανατράπηκε. Από το δοχείο ξεχύθηκαν δεκάδες ζωντανά χέλια, προκαλώντας αρχικά αναστάτωση στους υπόλοιπους επιβάτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 17ης Αυγούστου σε συρμό της γραμμής S3 του μετρό της Ναντζίνγκ, στην ανατολική Κίνα. Οι επιβάτες που βρίσκονταν στο βαγόνι αρχικά απομακρύνθηκαν, όμως αρκετοί έσκυψαν στη συνέχεια για να βοηθήσουν να μαζευτούν τα ζώα και να επιστρέψουν στον κουβά.

Τα ζώα, γνωστά στην Κίνα ως χουανγκσάν, είναι ένα είδος ψαριού που μοιάζει έντονα με χέλι και συχνά συγχέεται με φίδι λόγω του μακριού και λεπτού σώματός του. Ορισμένα, μάλιστα, γλίστρησαν κάτω από τα καθίσματα, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των επιβατών να τα πιάσουν.

Σύμφωνα με κινεζικές αναφορές, το περιστατικό καταγράφηκε κοντά στον σταθμό Τζινγκμίνγκ Τζιαγιουάν, ενώ στη συνέχεια το προσωπικό του μετρό ανέλαβε τον καθαρισμό του βαγονιού.