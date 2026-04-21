Χωρίς νερό για πέντε ώρες σήμερα περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα πέντε ωρών θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΑΘ, την Τρίτη 21 Απριλίου 2026, από τις 09:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ. θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού επί της οδού Ευρώπης (Fly-Over κόμβος Α/Κ 11 Πυλαίας) στη δημοτική ενότητα Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς Ευρώπης- Ιωαννίνων- Εγνατίας και στις παρακείμενες οδούς, επίσης θα επηρεαστεί η περιοχή Αναστάσεως του Κυρίου (Νεκροταφεία) της δημοτικής ενότητας Πυλαίας του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.