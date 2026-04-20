Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού αύριο στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 21 Απριλίου 2026, κατά τις ώρες 08.00-16.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Ωραιοκάστρου στην οδό Θεσσαλονίκης από τον κόμβο με τη λεωφόρο Μ.Θεοδωράκη- πρώην Λαγκαδά έως το Ωραιόκαστρο.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.