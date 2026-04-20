Ιωάννα Τούνη: “Δεν υπάρχει μέρα που να μη σε σκεφτώ” – Το συγκινητικό μήνυμα για τη μητέρα της 4 χρόνια μετά το θάνατό της

Με λόγια που συγκινούν βαθιά, η Ιωάννα Τούνη τίμησε τη μνήμη της μητέρας της, τέσσερα χρόνια μετά την απώλειά της, μέσα από μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στα social media.

Το βράδυ της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με λόγια γεμάτα αγάπη, απουσία και έντονη νοσταλγία.

«Πέρασαν κιόλας 4 χρόνια… Κι όμως, δεν υπάρχει ούτε μία μέρα που να μη σε σκεφτώ μανούλα. Όσοι έχετε τη μαμά σας δίπλα σας, αγαπήστε τη λίγο παραπάνω σήμερα. Πείτε της ένα “σ’ αγαπώ” χωρίς λόγο. Αγκαλιάστε τη λίγο πιο σφιχτά. Είστε πραγματικά τυχεροί!», έγραψε χαρακτηριστικά.