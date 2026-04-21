Ο “Μαραθώνιος της Ιστορίας” υποδέχεται δρομείς από όλο τον κόσμο! Στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο το Κέντρο Εγγραφών

Από τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης (23/04) θα διατίθενται οι τελευταίες θέσεις για τον επετειακό 20ό Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – bwin, μέσω του Κέντρου Εγγραφών που θα λειτουργήσει στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο (αίθουσα εκδηλώσεων – 3ος όροφος). Από το ίδιο σημείο θα γίνεται και η παράδοση του εξοπλισμού στους ήδη εγγεγραμμένους δρομείς.

Οι συνολικά 1.500 επιπλέον θέσεις δρομέων που εξασφάλισε η Οργανωτική Επιτροπήθα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας στο Κέντρο Εγγραφών (Registration Center), στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, από την Πέμπτη (03/04) έως και το Σάββατο (05/04), ώρες 10:00 – 19:00.

Οι δρομείς που θα εξασφαλίσουν μία από τις 1.500 τελευταίες θέσεις θα παραλάβουν όλο τον προβλεπόμενο εξοπλισμό συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένου του αναμνηστικού t-shirt, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων) και παράλληλα θα ισχύσουν κανονικά και όλα τα εκπτωτικά πακέτα.

Από το Κέντρο Εγγραφών, κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες, θα μπορούν να παραλαμβάνουν τον αγωνιστικό εξοπλισμό τους και όλοι όσοι έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στη διοργάνωση.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του επετειακού 20ού Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- bwin έχει ως εξής:

Ώρα 07:30: Εκκίνηση Μαραθωνίου από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πλατεία της Πέλλας.

Ώρα 08:30: Εκκίνηση Δρόμου 1.000μ για μαθητές δημοτικών σχολείων από την Πλατεία Αριστοτέλους.

Ώρα 08:30: Εκκίνηση Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ. από το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων.

Ώρα 12:30 : Εκκίνηση Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. από το Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Κοινός Τερματισμός όλων των Δρόμων του αγωνιστικού προγράμματος στο ύψος της πλατείας του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη παραλία της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις αγωνιστικές διαδρομές του επετειακού 20ού Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – bwin, την αγωνιστική υποστήριξη και την τροφοδοσία των δρομέων στις αφετηρίες των δρόμων, κατά μήκος των αγωνιστικών διαδρομών ανά σταθμό και στον τερματισμό παρέχονται μέσω της Προκήρυξης της διοργάνωσης, καθώς και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας https://atgm.gr/.

Ο Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ αποτελεί τακτικό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μαραθωνίων AIMS. Ακολουθεί τους όρους του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του ΣΕΓΑΣ, την έγκριση του οποίου έχει και διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου World Athletics σε αγωνιστικές διαδρομές που φέρουν την επίσημη πιστοποίησή της. Διοργανώνεται από τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ με τη θεσμική συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την αιγίδα της οποίας φέρει. Τελεί επίσης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού – Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Παράλληλα τελείται με την ευγενική υποστήριξη των ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας, υποστηρίζεται θεσμικά από τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Χαλκηδόνος, Δέλτα, Κορδελιού-Ευόσμου, καθώς επίσης από πλήθος Θεσμικών και Εθελοντικών Φορέων Υποστήριξης, όπως αυτοί φαίνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του www.atgm.gr, www.alexanderthegreatmarathon.org.