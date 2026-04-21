Ράνια Θρασκιά: Σε στασιμότητα το Αθλητικό Πάρκο Ευόσμου – Η Δυτική Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να περιμένει άλλο

Η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή «σχετικά με την εγκατάλειψη του Αθλητικού Πάρκου Ευόσμου».

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, πρόκειται για ένα έργο που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού για την ανάγκη ολοκλήρωσης ημιτελών έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον Έλληνα φορολογούμενο.

«Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις άνωθεν της Περιφερειακής Οδού, που περιλαμβάνουν γήπεδο ποδοσφαίρου, στίβο και κλειστό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων, παραμένουν σήμερα ένα επικίνδυνο «κουφάρι», λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Η στασιμότητα αυτή απαξιώνει μια σημαντική δημόσια επένδυση και παράλληλα αυξάνει το κόστος ολοκλήρωσής της. Κυρίως όμως στερεί από́ τους πολίτες, και μάλιστα σε έναν Δήμο με περισσότερους από 18.000 μαθητές, ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Κι αυτό δεν αποτελεί μια απλή εκκρεμότητα, αλλά ζήτημα ισότητας, ποιότητας ζωής και ουσιαστικής στήριξης της νέας γενιάς», επισημαίνει η κα Θρασκιά.

Η βουλευτής ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται σήμερα η επικαιροποίηση των μελετών που αφορούν τις εγκαταλελειμμένες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου. Ερωτά, επίσης, εάν έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίοι πόροι για την επανεκκίνηση του έργου ή εξακολουθεί να παραμένει χωρίς συγκεκριμένη χρηματοδοτική κάλυψη. Τέλος, ερωτά πότε προβλέπεται η οριστική ολοκλήρωση του έργου, ώστε να καταστεί επιτέλους το Αθλητικό Πάρκο Ευόσμου διαθέσιμο στους πολίτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υποδομών και Μεταφορών

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: «Εγκαταλελειμμένες δημόσιες αθλητικές υποδομές στη Δυτική Θεσσαλονίκη: Σε στασιμότητα το Αθλητικό Πάρκο Ευόσμου»

Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Βόρειας Ελλάδας με αυξημένες ανάγκες σε αθλητικές υποδομές, δεσπόζει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εγκατάλειψης δημόσιου έργου: το Αθλητικό Πάρκο Ευόσμου.

Πρόκειται για τις αθλητικές εγκαταστάσεις άνωθεν της Περιφερειακής Οδού, οι οποίες περιλαμβάνουν γήπεδο ποδοσφαίρου με κερκίδες, στίβο, κλειστό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων, βοηθητικούς χώρους και περίφραξη. Ένα έργο που λόγω έλλειψης χρηματοδότησης ουδέποτε ολοκληρώθηκε. Αντί αυτού, παραμένει μέχρι σήμερα ένα επικίνδυνο “κουφάρι”, με εκτεθειμένα μπετά και σιδερόβεργες, εγκαταλελειμμένο πίσω από ρημαγμένους φράχτες και πνιγμένο στα χόρτα.

Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το συγκεκριμένο ζήτημα ότι είναι απαράδεκτο «να βρισκόμαστε με ημιτελή έργα τα οποία έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος και να μη μπορούμε να τα ολοκληρώσουμε», το Αθλητικό Πάρκο Ευόσμου βρίσκεται σήμερα αγκιστρωμένο στην εγκατάλειψη. Η πολυετής στασιμότητα του έργου συνεπάγεται όχι μόνο την απαξίωση μιας σημαντικής δημόσιας επένδυσης, αλλά και την περαιτέρω επιβάρυνση του κόστους ολοκλήρωσής του, λόγω φθορών, επικαιροποίησης των μελετών και αναγκαίων τεχνικών παρεμβάσεων.

Σε έναν Δήμο όπως ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, όπου για παράδειγμα φοιτούν πάνω από 18.000 μαθητές, η έλλειψη ενός σύγχρονου, οργανωμένου αθλητικού κέντρου δεν είναι απλώς έλλειψη μίας υποδομής. Είναι ζήτημα ισότητας, ποιότητας ζωής και πρόσβασης στον αθλητισμό για χιλιάδες ανθρώπους.

Επειδή η νέα γενιά του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στερείται χώρων άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης, που θα της προσφέρουν διέξοδο στον αθλητισμό και όχι στη βία.

Επειδή η Δυτική Θεσσαλονίκη δεν αντέχει άλλα έργα που δεν ολοκληρώνονται, χαμένες ευκαιρίες και την αίσθηση εγκατάλειψης.

Επειδή η επικαιροποίηση των μελετών από μόνη της δεν αρκεί, χωρίς την παράλληλη ύπαρξη πολιτικής βούλησης και εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: