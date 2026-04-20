MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Σίνδο – 50χρονος υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4) στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 13:00 ένας 50χρονος άνδρας, ιδιοκτήτης επιχείρησης υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης: “Σήμερα, 20/04/2026, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό εργατικού ατυχήματος, νωρίς το μεσημέρι, σε εταιρεία στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου.

Ο εγκαυματίας αντιμετωπίστηκε επιτόπου σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα προνοσοκομειακής επείγουσας φροντίδας και σταθεροποιήθηκε.

Στη συνέχεια διακομίσθηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω και οριστική αντιμετώπιση.

Στο σημείο επιχείρησαν ένα 1 συμβατικό ασθενοφόρο και μία 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά 4 Διασώστες και 1 ιατρό του ΕΚΑΒ.

Η διασωστική ομάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης του εύχεται ταχεία ανάρρωση.

Εργατικό ατύχημα Σίνδος

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

