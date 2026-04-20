Κτηνωδία στην Ελασσόνα: Έριξαν φόλες και σκότωσαν τέσσερα σκυλιά

Σε μήνυση κατά αγνώστων προχώρησε ο Δήμος Ελασσόνας με αφορμή τη θανάτωση τεσσάρων σκύλων στην Κρανέα Ελασσόνας. Πρόκειται για κατοικίδια και αδέσποτα.

Το αποτρόπαιο περιστατικό προκάλεσε την οργή των κατοίκων της περιοχής και του Δήμου Ελασσόνας που καλεί του πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις με τα ζώα τους, ενώ παράλληλα κινείται για το εντοπισμό των δραστών και την αποτροπή νέων περιστατικών.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ελασσόνας, Δημήτρης Τσιάτσικας, εξέφρασε την οργή του και προχώρησε στις διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

“Καταδικάζουμε το γεγονός και συγχρόνως κινούμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν φόλες, σκορπώντας τον θάνατο σε δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα”, τόνισε ο κ. Τσιάτσικας ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος να εξαλείψει τέτοια φαινόμενα με την λειτουργία του νέου σύγχρονου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

“Ελπίζω με την λειτουργία του νέου σύγχρονου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς που κατσκευάζουμε μεταξύ Σταφανόβουνου και Αετοράχης, το οποίο θα είναι έτοιμο σε τρεις μήνες από σήμερα να λύσουμε πολλά προβλήματα με τα αδέσποτα”.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 510.000,00 € (με ΦΠΑ), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και από πιστώσεις ΣΑΤΑ . Η κατασκευή πραγματοποιείται σύμφωνα με όλες τις ειδικές προδιαγραφές και οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και υγιή παραμονή των ζώων.

Το καταφύγιο θα περιλαμβάνει δύο κύρια κτίρια:

Κτίριο Διαμονής Ζώων (304,10 m²)

• 30 εσωτερικά διαμερίσματα

• 30 εξωτερικά διαμερίσματα

Κτίριο Διοίκησης – Ιατρείου (103,60 m²)

• Γραφείο διοίκησης και διαχείρισης

• Αίθουσα προσωπικού

• Αποθήκη τροφών & υλικού

• Αίθουσα παρασκευής τροφής

• Ιατρείο μικρών ζώων

• Αίθουσα απομόνωσης ασθενών

• 2 WC (το ένα για ΑμεΑ)

• Χώρος αποδυτηρίων

Ο Δήμος Ελασσόνας προχωρά με συνέπεια στην υλοποίηση ενός έργου υψηλής κοινωνικής σημασίας, που θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία των ζώων και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας.