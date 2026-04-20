Χαϊδάρι: Πώς έγινε το ατύχημα με τη 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι σχολείου – Σοκαρισμένοι οι συμμαθητές της

Νέα στοιχεία για την πτώση της 13χρονης από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η μαθήτρια ένιωσε ζαλάδα, γλίστρησε πάνω στο κάγκελο και έπεσε στο προαύλιο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στους μαθητές που αποχώρησαν νωρίτερα από το 7ο Γυμνάσιο Χαΐδαρίου μετά το ατύχημα.

Παράλληλα σύμφωνα με το protothema.gr, από αύριο αναμένεται να βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές που έχουν επηρεαστεί από το συμβάν.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Σήμερα Δευτέρα 20-04-2026 προσεκομίσθη από το ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο με ΕΚΑΒ στα ΤΕΠ του Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», θήλυ Μ.Χ.-Ι, 13 ετών, διασωληνωμένο, συνοδεία αστυνομίας και σχολικής νοσηλεύτριας από το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου μετά από αναφερόμενη πτώση από τον πρώτο όροφο του σχολείου του.

Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε από Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς και Εντατικολόγους. Φέρει αιμοθώρακα, κάταγμα βάσης κρανίου και κάταγμα λεκάνης αριστερά.

Μεταφέρεται επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:00 στο 7ο Γυμνάσιο Χαΐδαρίου. Σταθμός ΕΚΑΒ κλήθηκε και από τη διευθύντρια και παρέλαβε εν ζωή την ανήλικη για το Αττικό, που ήταν το πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου έγινε η διασωλήνωσή της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία. Η μαθήτρια χειρουργείται, καθώς έχει εγκεφαλικό οίδημα και κάταγμα λεκάνης.

Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία βρέθηκε και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για να ενημερωθεί για την κατάσταση της 13χρονης.

Σημειώνεται ότι η κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σχολείο μέσα σε τέσσερα λεπτά για να μεταφέρει το τραυματισμένο κορίτσι.