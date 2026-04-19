Αντετοκούνμπο για Σπανούλη: Σου λέει πάντα την αλήθεια, ανυπομονώ για την επόμενη φορά που θα με προπονήσει

Στο podcast του Γκόραν Ντράγκιτς βρέθηκε καλεσμένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Βασίλη Σπανούλη.

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Σπανούλη και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη συνεργασία που είχαν στην Εθνική και πως ανυπομονεί να τον προπονήσει ξανά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τον Βασίλη Σπανούλη:

«Είναι αληθινός, σου λέει την αλήθεια. Δεν σου λέει ψέματα. Σου λέει “θέλω να κάνεις αυτό και αν δεν μπορείς, συγγνώμη δεν μπορώ να σε παίξω”. Σαν να είναι πολύ ευθύς μαζί σου. Και νομίζω έχει πολύ σεβασμό, επειδή τόσοι πολλοί παίκτες τον θαυμάζουν. Το επίπεδο σεβασμό που έχω για οποιονδήποτε προπονητή, αλλά κυρίως για τον Σπανούλη, ήταν πάρα πολύ ψηλό.

Είχαμε shootaround, έκανα τη ρουτίνα μου και ερχόταν δίπλα μου και ήμουν συγκεντρωμένος και μου έλεγε την αλήθεια. “Σήμερα ξέρω ότι πολύ καλός, αλλά θέλω να πασάρεις την μπάλα”. Τον ρωτάω “αλήθεια”; Και μου είπε “Ναι, πάσαρε την μπάλα σήμερα γιατί θα σου κάνουν double team κάθε φορά”.

Είναι απίστευτος προπονητής, απίστευτος! Και σίγουρα θα έχει μια μακρά προπονητική καριέρα. Το λατρεύει. Παρακολουθεί μετά το τέλος παιχνιδιού τα ματς, θα μπει στο λεωφορείο και θα έχει αγκαλιά το λάπτοπ και θα βλέπει το ματς.

Του λες “τι βλέπεις, παίζεις αυτό το παιχνίδι 20 χρόνια, κάνε ένα διάλειμμα”. Και αυτός σου λέει “Όχι, Όχι έχω εμμονή”. Λατρεύει το μπάσκετ».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 24:19:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

