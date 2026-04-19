Αδιανόητη κτηνωδία στη Χαλκιδική: Δηλητηρίασαν μαζικά 21 αδέσποτα σκυλιά – Βίντεο σοκ

Μία αδιανόητη κτηνωδία σημειώθηκε στην περιοχή Βάβδος στη Χαλκιδική με μία μαζική δηλητηρίαση 21 αδέσποτων σκύλων.

Το περιστατικό δημοσιοποίησε μία κάτοικος του χωριού η οποία πρόσεχε και τάιζε τους αδέσποτους σκύλους, η οποία μάλιστα κάνει έκκληση για πληροφορίες ώστε να βρεθούν οι δράστες της απίστευτης κτηνωδίας.

Στο βίντεο που δημοσίευσε σε ομάδα στο facebook, φαίνονται και τα 21 δηλητηριασμένα σκυλιά, ενώ δύο ακόμα αγνοούνται.

Διεξάγονται εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, με τις αρχές να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και να συλλέγουν μαρτυρίες. Στη διαδικασία συμμετέχει και το γραφείο εγκληματολογικών ερευνών.

