Το Ιράν δεν έχει ακόμη αποφασίσει για τη συμμετοχή του στις συνομιλίες της Ισλαμαμπάντ με την Ουάσινγκτον

Το Ιράν δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την επίτευξη ενός οριστικού τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρουν ως προϋπόθεση την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, το Ιράν δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, από την πλευρά του, αναφέρει ότι «δεν υπάρχει σαφής προοπτική καρποφόρων διαπραγματεύσεων», επικαλούμενο, εκτός από τον αποκλεισμό, και τις «παράλογες απαιτήσεις» της Ουάσιγκτον.

