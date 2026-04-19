Οπαδοί του ΠΑΟΚ έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας: “Ντόπαραν” ψυχολογικά τους παίκτες πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ – Δείτε βίντεο

Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί σήμερα το απόγευμα (19/04, 18:00) από την ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και οι οπαδοί του βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της αποστολής για να ξεπροβοδήσουν τους παίκτες του Λουτσέσκου.

Δεκάδες φίλοι του ΠΑΟΚ έδωσαν το “παρών” στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η ομάδα του Λουτσέσκου και “ντόπαραν” τους ποδοσφαιριστές του, ενόψει του μεγάλου ματς με την ΑΕΚ στα πλέι οφ της Super League.

Δείτε το βίντεο του sport24:

Με συνθήματα και επευφημίες, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στήριξαν την ομάδα τους και ζήτησαν το διπλό στην Allwyn Arena, που θα βάλει ξανά τον ΠΑΟΚ σε “τροχιά” τίτλου.

Ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει στο προηγούμενο ματς των δύο ομάδων στην “Allwyn Arena”.

ΠΑΟΚ

