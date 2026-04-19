Παύλος Ευαγγελόπουλος: Δεν ήθελα ποτέ στη ζωή μου γάμο και δεν έχω αναθεωρήσει

Αρνητικός ήταν και παραμένει στην ιδέα του γάμου ο Παύλος Ευαγγελόπουλος.

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για προηγούμενες δηλώσεις του στις οποίες είχε εξηγήσει ότι δεν θέλησε ποτέ να προχωρήσει σε γάμο και επανάλαβε τη θέση του, αφού δεν βρίσκει λόγο στην επισημοποίηση μίας σχέσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», την Κυριακή 19 Απριλίου και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Δεν ήθελα ποτέ γάμο στη ζωή μου και δεν έχω αναθεωρήσει. Εξακολουθώ να το πιστεύω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος».

Παράλληλα, με αφορμή τις δημόσιες τοποθετήσεις του Στράτου Τζώρτζογλου για την πρώην σύζυγό του, Σοφία Μαριόλα, ο ηθοποιός τάχθηκε κατά της δημοσιοποίησης της προσωπικής ζωής. Σύμφωνα με εκείνον, η έκθεση θα φέρει και αρνητικές συνέπειες.

«Πιστεύω ότι πρέπει η προσωπική σου ζωή να μένει ιδιωτική. Όταν γίνεται με δική σου έγκριση η έκθεση της προσωπικής σου ζωής, μετά θα υποστείς το κόστος. Ήμουν σε σχέση με γνωστή πρωταγωνίστρια, αλλά ήταν τόσο όσο. Εγώ δεν έδινα αφορμές, ώστε να δείχνω ότι μπορώ να μιλήσω παραπάνω για την προσωπική μου ζωή. Είναι λάθος να βγάζεις τα προσωπικά σου και να ζεις γι’ αυτό», σημείωσε.

Όσον αφορά στην πορεία του στην υποκριτική, ανέφερε: «Ξεκίνησα να υποδύομαι σε ρόλους τον γιο, τον μαθητή, τώρα κάνω τον πατέρα και σε λίγο τον παππού. Έχω εξοικειωθεί με αυτό. Υπήρχε φάση που ήμουν πολλά χρόνια εκτός δουλειάς και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στο χώρο. Πάντα υπάρχει άγχος για το τι θα κάνεις, αν θα έχεις δουλειά», τόνισε.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του