ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Aΐόβα, αναφορές για πολλούς τραυματίες – Δείτε βίντεο

Έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα, στις κεντρο-δυτικές ΗΠΑ, έγινε γνωστό από το ίδρυμα.

«Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Έχουν επιβεβαιωθεί θύματα. Αποφύγετε την περιοχή», δηλώνει το πανεπιστήμιο σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε στον ιστότοπό του λίγο μετά τις 02.00 το πρωί τοπική ώρα (10.00 ώρα Ελλάδας), χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Reportedly CBS2lowa has confirmed multiple victims have been transported to hospitals with gunshot wounds.



Police officers responded to a report of a large fight in the 100 block of East College St at around 1:46 a.m.



Το πανεπιστήμιο ανέφερε πως οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στη διασταύρωση των οδών College και Clinton, μία συνοικία γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της.